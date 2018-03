Quatre lectures de route

Quatre nouveautés de la dernière année qui donnent envie de partir maintenant, pour rouler loin et longtemps.

En camping-car

L'historien-romancier Ivan Jablonka, lauréat du prix Médicis 2016 pour Laëtitia, raconte ici ses voyages d'enfance en famille à bord d'un Volkswagen Combi. Portugal, Grèce, Maroc, Italie... L'autocaravane avale les kilomètres pendant que l'enfant grandit, façonné par cette vie sans autre impératif que celui d'exister. Une ode à la vie nomade (et à l'école de la route) sous forme d'essai autobiographique. Un livre solaire et lumineux, qui cache tout de même sa part d'ombre : cette obligation de bonheur pour contrer l'histoire familiale...

En camping-car d'Ivan Jablonka. Éditions du Seuil. 192 pages, 25,95 $.

Van Life

Un livre en anglais, certes, mais plus que les mots, ce sont les photos qui ici importent. Celles d'abord de Foster Huntington, l'homme derrière le célèbre mot-clic #vanlife, qui rassemble des millions d'usagers sur les médias sociaux. Puis celles de contributeurs du monde entier, amoureux de la vie en VR, qui ont transmis à Huntington des images de paysages fabuleux et des clichés d'aménagements intérieurs ingénieux. Depuis la mythique Westfalia jusqu'à l'autobus scolaire à qui on a redonné une seconde utilité, les vans présentées ont chacune leur caractère. Un très beau livre qui nous a mis des fourmis dans les jambes...

Van Life, Your Home on the Road de Foster Huntington. Black Dog & Leventhal Publishers - 246 pages, 32,49 $.