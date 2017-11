Des livres pour prendre le large

Les «îles de la Désolation», ce sont ces îles Kerguelen, un archipel français de l'océan Indien, territoire aussi isolé (la terre la plus proche est à 3400 km) qu'hostile, sans cesse balayé par des vents violents et soumis à des températures ne dépassant que rarement les 10 °C. Des scientifiques y sont établis pour mener des recherches, ravitaillés chaque mois par le passage d'un cargo à bord duquel peuvent s'embarquer une quinzaine de touristes pour une croisière hors du commun. Le bédéiste Emmanuel Lepage l'a fait et en dresse un récit riche, appuyé de ses superbes aquarelles. «J'ai fait ce voyage et c'est très réaliste, note Marine Gurnade, directrice de la librairie Gallimard, à Montréal. On est loin de la croisière classique, mais on parle d'un bateau de commerce mythique, d'une destination étonnante.» À lire si on est à la recherche d'aventure sans quitter des eaux plus clémentes.

Rêver de rivages

Quand le New York Times et les éditions Taschen s'unissent pour produire un guide de voyage, on est en droit d'espérer un produit de la plus belle qualité. Et on l'obtient, cette fois-ci encore. Fraîchement débarqué en librairies, Plages, îles et côtes, de la collection «Explorer», rassemble 25 récits glanés au bord de l'eau par des journalistes qui ont osé explorer des sentiers moins fréquentés. Certains ont cherché «le bout du bout» de l'Algarve pour y découvrir des plages que les touristes n'envahissent pas l'été; un autre raconte l'«autre lac de Côme», plus paisible. Quand on parle des Keys, c'est pour y raconter une excursion en kayak et vanter leurs beautés naturelles sans sombrer dans le piège de la tarte à la lime. Au Canada, des journalistes se sont arrêtés le long des côtes de Terre-Neuve, au large de la si jolie péninsule de Bonavista, falaises abruptes et icebergs en toile de fond. On bourlingue beaucoup au fil de ces pages émaillées de photographies empreintes de poésie. On rêve. On apprend. On déniche de belles inspirations pour les prochaines croisières ou on prend plaisir à suivre des histoires d'eau tout en voguant aussi sur l'eau. Un livre pour faire plus de place au «beau» dans sa vie.

Plages, îles et côtes, collection «Explorer» du New York Times, Éditions Taschen, 2016, 288 p., 52 $