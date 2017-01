La métropole vue par...

Ses classiques

Ce guide généraliste et grand public est tout indiqué pour organiser un premier court séjour dans la métropole. Au menu: 12 itinéraires détaillés, chacun accompagné d'un plan de la ville et de moult adresses intéressantes où manger, magasiner, dormir, sortir. Les auteurs sont québécois, ils nous évitent donc certains clichés dont nous abreuvent parfois les guides français ou américains. Des adresses branchées (sans être obscures) et tous les lieux incontournables de la ville regroupés en un seul bouquin au format pratique? On ne peut qu'aimer.

Escale à Montréal (3e édition). Collectif. Éditions Ulysse. 208 pages, 14,95 $.

Son architecture

Cent projets architecturaux réalisés au cours des 30 dernières années sont recensés dans la deuxième édition de ce guide format poche. Présentés par quartier, avec des plans de la ville pour guider l'exploration, ces projets novateurs se dévoilent en courts textes, en photos et en dessins. Un guide pratique destiné au grand public, pour voir d'un autre oeil les plus beaux musées, théâtres, places et, même, immeubles résidentiels créés par les grands architectes du Québec et du monde.

Guide de l'architecture contemporaine de Montréal, 2e édition. Nancy Dunton et Helen Malkin. Presses de l'Université de Montréal. 240 pages, 24,95 $.