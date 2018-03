La route des sous-bois

Les skieurs québécois jouissent d'abondantes pistes en sous-bois qui, en plus, font monter d'un cran le niveau de défi de chaque descente. Chaque station a les siens, qui ont leur propre personnalité. Voici six stations où vous assouvirez votre soif de ski en forêt, en zone balisée.

Sutton

A-t-on besoin de préciser pourquoi Sutton se retrouve dans cette liste? Vingt-neuf des 63 pistes y sont des sous-bois. Des plus clairsemées, damées et amicales pour les débutants aux triples noires comme la BouBou et l'Entonnoir, sans oublier, sur le dos de la montagne, la Fantaisie, l'Extase et la Séduction. Quand la neige s'y accumule, c'est un paradis qu'il vous faudra mériter, car il faut pousser pendant 5 à 10 minutes pour revenir dans la station!

Mont Édouard

On aime le ski de haute route à la station de L'Anse-Saint-Jean, au Saguenay. Mais les amateurs de ski sauvage qui aiment malgré tout remonter en télésiège ne sont pas oubliés avec le versant nord-est, auquel on accède par une passerelle et qui offre plusieurs lignes amusantes de ski en forêt. Mention honorable aussi pour le sous-bois Robin des bois, une triple noire. Beaucoup de neige, peu d'attente aux remontées.

Massif de Charlevoix

Le Massif de Charlevoix et son secteur Ligori, balisé mais non patrouillé, est devenu un incontournable pour l'amateur de ski en sous-bois. Imaginez, plus de 700 m de dénivelé en forêt, et les chutes de neige légendaires du Massif. Du haut de la remontée, il vous faudra gravir quelques dizaines de mètres de dénivelé supplémentaires pour trouver les meilleurs endroits d'où vous élancer.