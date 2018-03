Oser les Rocheuses

Repères

Une bonne affaireLes trois stations du parc national de Banff ont uni leurs efforts pour attirer dans leur coin de pays les skieurs venus d'ailleurs. L'association Ski Big 3 permet de réserver sa chambre, louer son équipement et acheter ses billets de remontée d'un coup... et de faire des économies. Quelques conseils pour organiser son voyage.

Combien

Moins courues que celles de Whistler, en Colombie-Britannique, les stations de Banff sont aussi moins chères. Et, taux de change oblige, beaucoup plus abordables que les stations des Rocheuses américaines. Un exemple de réservation sur le site - en français - de Ski Big 3 ? Pour une famille de 4 (2 adultes et 2 enfants de moins de 13 ans), un séjour de 5 nuits à Banff, avec 3 jours de ski (aux stations de votre choix, transport en navette compris) et la location de l'équipement, coûte environ 2000 $ (billets d'avion non compris) à la mi-janvier. À part pendant les vacances de Noël et de Pâques, l'achalandage est toujours raisonnable en semaine. L'hiver, après tout, c'est la basse saison dans le parc national de Banff!

Apprivoiser la montagne

Pas facile d'évaluer ses capacités quand on skie une première fois dans une station de la taille de Lake Louise. Et si on prenait un mauvais virage et qu'on se retrouvait dans un mauvais pas? L'école de glisse de la station propose des cours aux skieurs de tous les niveaux pour apprivoiser la montagne, puis tenter quelques défis. En suivant un instructeur, aucun risque d'être mal pris, on peut se concentrer sur le plaisir de skier. Réservées sur le site de Ski Big 3, les leçons particulières de 3h coûtent autour de 400 $ (jusqu'à 5 personnes de votre choix par groupe). Autre option, gratuite celle-là: skier avec les amis de la montagne. Tous les matins et après l'heure du lunch, dans les trois stations, des habitués de la montagne proposent des tournées guidées aux visiteurs. Renseignez-vous au chalet principal.

Trop froid?

Le thermomètre indique -25 °C à la base de la station. Ce doit être bien pire au sommet, pensez-vous. Pourtant, non. Par temps calme, les nuits sont beaucoup plus froides au fond des vallées, où l'air froid, plus lourd, s'engouffre. Au sommet, le mercure affiche souvent jusqu'à 15 degrés de plus quand le soleil se lève. Tant mieux ! Reste que le temps froid n'est pas rare dans les Rocheuses. Il faut donc s'habiller en conséquence. En revanche, il arrive aussi que le chinook, un vent chaud de l'ouest, fasse grimper le mercure rapidement jusqu'au point de congélation! Autre avantage du climat local, la pluie ne vient que très rarement nuire aux conditions de glisse au coeur de la saison, et les journées ensoleillées sont très fréquentes.

Manger

Pas toujours facile en voyage de se faire un lunch pour une journée sur les pentes, même si vous aurez facilement accès à Banff à un supermarché IGA. Il est donc bon de savoir qu'on peut trouver une belle variété de restaurants au pied des pentes, dans les lodges des stations, qui proposent de classiques burgers de cafétéria ou de raffinés sushis concoctés par des chefs talentueux, par exemple. À Banff Sunshine et à Lake Louise, on trouve aussi des restaurants au milieu des pentes. Avec sa terrasse à la vue incroyable et sa cuisine recherchée franchement délicieuse, le Whitehorn Bistro de Lake Louise est tout indiqué pour faire un bon repas entre deux descentes, à 2042 m d'altitude.

Sortir

Pour l'après-ski, le choix est pour le moins limité dans les stations mêmes, situées en retrait de la ville. Bien sûr, chacune possède un bar et quelques restaurants. Le hameau de Lake Louise compte aussi quelques adresses, mais bien peu. En fait, pour un peu d'action, il faut aller à Banff, où restaurants, brasseries et activités sont concentrés. Une idée pour faire plaisir aux enfants comme aux parents: le salon de quilles High Rollers, en plein coeur de la ville. L'endroit propose bowling, bien sûr, billard, quelques bonnes vieilles machines à boule et une grande sélection de bières locales en fût. On peut aussi manger sur place.

Une partie des frais de voyage de ce reportage a été payée par Tourisme Alberta et ses partenaires.