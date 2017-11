Cours de ski pour esprits libres et casse-cou

Sous-bois et bosses

Pour d'autres, c'est le freeride, la vraie liberté.

«Le freeride vient avec un tempérament. Ça va très bien pour les jeunes qui ne feraient pas de compétition et décrocheraient d'autres cours. Ils adorent le ski, mais pas dans un cadre trop serré», estime Antoine Tétreault-Paquin, de La Réserve.

«Ils respectent un cadre toute la semaine à l'école. Et juste du snowpark tout le temps, ça ne forme pas de si bons skieurs», explique Antoine Tétreault-Paquin, de La Réserve.

«L'ADN de notre montagne est différent. Nous sommes plus dans le ski de forêt, avec le côté sud de la montagne qu'on ne travaille pas», décrit-il. Cette année, il ajoutera des cours de bosses à son offre.

Au mont Orford, on offre un cours qui s'appelle Orford Extrême aux skieurs de 7 ans et plus. «C'est un programme pour apprendre autrement. On apprend avec des tactiques ouvertes. On va dans le parc à neige, dans les sauts, les bosses, des fois, on skie à reculons en faisant des 360 sur place. On va dans les sous-bois. On en a de très beaux. On élimine ce qui est excessivement technique, mais on permet à notre corps de comprendre le mouvement», explique Étienne Meunier.

C'est efficace?

Au-delà d'assouvir les désirs de cascades de vos jeunes, est-ce que tous ces cours leur apprennent à bien skier?

«C'est bon d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Avoir un bon équilibre en piste et apprendre à garder cet équilibre si on est déstabilisé dans les bosses, les sous-bois. L'Alliance des moniteurs de ski du Canada, et de planche aussi, utilise de plus en plus les parcs à neige comme outil pour développer les habiletés d'équilibre», rappelle Christopher Karn.

«Quand on est habile à faire de tout, dans des conditions plus difficiles, tout devient ensuite plus facile», considère M. Meunier.