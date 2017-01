Dormir ailleurs: le Beatnik à Bromont

Il faut plus d'endroits comme le Beatnik un peu partout au Québec, et même à Montréal. Un hôtel «mode de vie» au décor contemporain et à l'expérience hors de l'ordinaire, où l'on peut cuisiner dans sa chambre et profiter d'aires communes.

Remarquez, le Beatnik sert aussi des déjeuners dans une salle aux allures de bistro. En fait, il n'y manque qu'un café ouvert toute la journée et qui pourrait se transformer en bar le soir.

Reste que l'avantage du Beatnik, c'est sa situation à Bromont, dans les Cantons-de-l'Est, à une heure de Montréal, tout près du spa Balnea, dans un décor naturel enchanteur. Après une journée de massage et de relaxation dans des bains thermaux, l'envie de sortir au restaurant n'est pas toujours au rendez-vous. C'est pourquoi on a apprécié notre studio avec cuisinette du Beatnik, où nous avons pu réchauffer pour le souper des cuisses de canard confites du Lac Brome achetées en chemin.

D'où sort le Beatnik, ouvert au printemps dernier par un couple? Il a remplacé l'ancien refuge du mont Gale après des rénovations. Divisé en deux bâtiments, il offre plus de 20 chambres et studios (à partir de 125 $ la nuit) avec une aile confort et une autre familiale. Il y a même un petit appartement qui peut accueillir 10 personnes. L'été, une belle terrasse et une piscine sont à la disposition des clients.

Les rénovations du Beatnik ont permis à l'hôtel de jouir d'une fenestration abondante et lumineuse. On a aussi vu apparaître une murale de Jack Kerouac à l'entrée. Le bois domine, des oeuvres artistiques ornent les murs, des divans chaleureux occupent les pièces, et de grandes tables invitent à s'asseoir dans les salles communes.