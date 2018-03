(2013-03-11) Le livre Carnet d'une flâneuse à New York, sorte de guide de voyage commenté par la journaliste... »

(2012-11-22) La Statue de la Liberté à New York ne rouvrira pas ses portes cette année. »

(2012-09-28) La mairie de New York a annoncé la prochaine construction sur Staten Island de la plus haute... »

(2012-08-06) À New York, les cafés haut de gamme tenus par des puristes ouvrent à tous les coins de rue et... »

(2012-06-29) Deux fois par an, à Central Park, les mélomanes new-yorkais peuvent écouter gratuitement un opéra... »