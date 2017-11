Croisières: six circuits thématiques pour 2018

Années 80

Rick Springfield, Loverboy, Mike + the Mechanics, Billy Ocean... Si ces noms ne vous disent rien, restez sur le quai. Mais pour ceux qui cherchent l'occasion de ressortir vêtements pastel Original Au Coton, gants de dentelle et toupet crêpé, voici une croisière tout indiquée. Sept nuits de party, de concerts et d'activités sur fond de couleurs fluo et de synthétiseur, pour replonger dans cette décennie de tous les excès. Parce que «Girls just want to have fun»...

Du 17 au 24 mars

Navire: Summit de Celebrity

Départ: Fort Lauderdale (Floride)

Escales: Nassau, Montego Bay, Ocho Rios, Cococay

www.the80scruise.com (en anglais)

Tricot

Une maille à l'endroit, une maille à l'envers... Depuis 20 ans, Craft Cruise organise des croisières pour les amateurs de tricot, crochet et autres broderies. Un expert est toujours du voyage pour les aider à perfectionner leur technique. À chaque escale, des visites d'ateliers de laine ou de filage sont au programme. Certaines croisières s'étirent sur des mois (113 jours autour du monde à tricoter?), d'autres sont plus courtes, comme celle qui part de Montréal en direction de Boston, au début mai.

Du 5 au 12 mai

Navire: Veendam de Holland America

Départ: Montréal

Escales: Charlottetown, Halifax, Bar Harbor

www.craftcruises.com (en anglais)