Profiter de l'hiver au Village vacances Valcartier

Manteau et pantalon chauds. Tuque et mitaines. Vêtu de cette façon, impossible de résister à l'attrait de la neige. Et comme à l'intérieur, il y en a pour tous les goûts. Nouveauté cette année: la présence de l'Hôtel de glace avec ses sculptures et ses 44 chambres.

Auparavant, la spectaculaire infrastructure était installée sur le site de l'ancien Jardin zoologique de Québec. Cet hiver, on l'a construite au pied des pentes du Village vacances. Les mordus ont pu boire leur premier cocktail au bar de l'hôtel le 27 décembre. L'endroit est ouvert jusqu'à la fin mars, si le temps le permet.

Et à l'extérieur des murs de cette structure de glace, plusieurs activités hivernales sont proposées. Une aire de jeux avec tunnels et mini-glissades a été aménagée pour les plus petits. Voilà une bonne façon de les initier et de leur permettre d'apprécier la glisse sans crainte.

Pour la famille, le secteur central offre trois pistes de glissade sur chambre à air. Les amateurs de sensations fortes voudront dévaler l'Everest avec ses 33,5 m de hauteur. Ceux qui préfèrent rester sur le plancher des vaches peuvent toujours chausser leurs patins et profiter du sentier de glace aménagé sur 1 km.

Et s'il reste du temps, on retourne se réchauffer les pieds à l'intérieur... dans le bain à remous.