Cueillir ses pommes en paix

Plutôt que de se sentir serré comme une Cortland dans un sac de 20 lb, pourquoi ne pas considérer des vergers moins prisés pour éviter ce genre de pépin?

Voici quelques suggestions.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais

Généralement, les vergers de la région d'Oka sont assez populaires auprès des citadins montréalais et lavallois. Pour ceux qui craignent le foisonnement d'automobilistes-cueilleurs, il suffit de regarder vers l'autre rive de la rivière des Outaouais, où le verger d'Hudson, qui pratique une culture biologique, respire la tranquillité. Parlant de respirer, des journées yoga et cueillette sont organisées en collaboration avec Luna Yoga Montréal.

http://vergerhudson.com/

Beau programme à L'Île-Perrot

Au fil des ans, la famille Quinn a fait pousser et croître sa ferme sur les terres de L'Île-Perrot, en diversifiant les cultures et érigeant de nouvelles annexes. Elle propose aujourd'hui un Festival d'automne les fins de semaine (compter 9 $ de droit d'entrée), comprenant l'accès au verger (pommes en sus), tours de tracteur, découverte d'animaux de ferme, tours de poney et spectacles de musique country. On y trouve également une boutique bien garnie en produits locaux.

http://www.lafermequinn.qc.ca/

Bons plans à Mont-Saint-Hilaire

Il faut avouer que le cadre planté par le mont Saint-Hilaire et ses environs en fait un endroit propice à la cueillette de pommes. Le revers de la médaille, c'est que les routes menant aux sentiers de randonnée et aux vergers compliquent parfois les choses. Notre plan: se rendre au Pavillon de la pomme ou au Verger du flanc nord. Les deux endroits, qui jouissent d'une bonne réputation, sont situés à la sortie nord-est de la ville, côté Saint-Hyacinthe. On évite ainsi de se trouver sur la même route que le chemin d'accès à la montagne.

pavillondelapomme.com

www.vergerduflancnord.com

Au petit verger, tout simplement

Voilà un verger qui porte bien son nom. Pas de site web tapageur, pas d'activités incroyables, mais un petit coin tranquille et sans prétention, au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, où l'on peut récolter en toute quiétude une douzaine de variétés de pommes, des poires, et déguster des produits dérivés. L'autocueillette se fait les fins de semaine et les jours fériés seulement.

https://www.facebook.com/auptitverger

De mains en mains, à Franklin

Après avoir appris avec tristesse la fermeture du verger biologique Maniadakis, nous avons dû prospecter un autre nid à pommes dans les environs de Franklin, en Montérégie. Heureusement, il regorge de vergers, dont celui de Blair, géré par la même famille depuis 1889. Des 435 acres de la propriété, 45 sont consacrés aux pommiers. On y retrouve une recette classique, composée de tours de tracteurs, musique en fin de semaine, animaux à découvrir, boutique, etc.

http://vergersblair.com/

Qui sème récolte!

Le nom de ce verger implanté à Saint-Jean-de-Matha est constamment revenu au cours de nos recherches. Misant sur l'écoresponsabilité et la biodiversité, il est encore relativement jeune et peine parfois à fournir. On n'est pas là pour brusquer la nature! Il est impératif de se renseigner sur la disponibilité des pommes le jour même. Une boutique est ouverte sur place et propose, entre autres, cidres ou caisses de pommes imparfaites à prix soyeux.

https://www.facebook.com/pages/category/Farm/Qui-S%C3%A8me-R%C3%A9colte-781548618662475/

Verger familial Magog

Deux (kilomètres) + deux (kilomètres) font quatre. Plus on s'éloigne de la grande ville, plus on est tranquille. Pourquoi ne pas pousser un peu plus loin et organiser une sortie-cueillette dans les environs de Magog? Le verger Familial CR, qui souffle ses 20 bougies cette année, propose une quinzaine de variétés au fil de la saison. Petits animaux de ferme et pommiers nains ou semi-nains, facilitant la cueillette, sont entre autres au menu.

http://vergerfamilialcr.com/