Le fleuve en kayak pour recueillir des fonds

Marie Tison

La Presse La Presse Suivre @marietison

Pour la quatrième année consécutive, Jeunes musiciens du monde organise une grande descente du Saint-Laurent en kayak, entre Montréal et Québec. L'événement vise à recueillir des fonds pour financer les cinq écoles de musique de l'organisation à but non lucratif situées à Montréal, Québec et Sherbrooke, dans la communauté autochtone de Kitcisakik et en Inde. Ces écoles donnent des cours de musique gratuits à des jeunes de milieux à risque.