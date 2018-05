Pêche: quoi de neuf au Québec?

Pour aventuriers

La réserve faunique des Laurentides propose un tout nouveau produit pour les pêcheurs avides de découvertes (et de poissons-trophées!). En effet, quatre prêts-à-camper Étoile ont été installés dans le secteur du lac Brûlé. De là, les pêcheurs peuvent accéder à des portages plus ou moins longs qui mènent à 30 lacs et rivières peu pêchés, dont certains lacs de tête. La récompense pour leurs efforts: de possibles prises plus grosses. Sur 11 des 30 lacs, des chaloupes à moteur attendent les pêcheurs sur place. Pour les autres, des canots doivent être portés.

Des chalets neufs

La SEPAQ a entrepris ce printemps de remplacer plusieurs chalets qui avaient atteint la fin de leur vie utile. «Certains étaient d'anciens campements qui existaient avant la création du réseau des réserves fauniques, indique Simon Boivin, responsable des communications à la SEPAQ. Les chalets ont été reconstruits, leur bilan énergétique a été amélioré et, dans plusieurs cas, leur emplacement a été déplacé pour favoriser un meilleur accès à l'eau et plus d'intimité.» Ces chalets neufs sont situés dans les réserves fauniques de Mastigouche, du Saint-Maurice, de Rimouski, des Laurentides et de Port-Cartier - Sept-Îles.

Pêche à la journée

La SEPAQ a modifié cette année son processus de réservation pour la pêche à la journée. Plus besoin de réserver quatre mois à l'avance pour une date et un lac souhaités. Les prises de réservations ont commencé le 7 avril, et ce, pour toute la saison. Si certaines dates précises et certains lacs très prisés ont déjà trouvé preneur, «il reste encore beaucoup de disponibilités», selon Simon Boivin. À noter: cette nouvelle formule de réservations simplifiée sera de nouveau utilisée en 2019.