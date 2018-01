L'accès à 13 parcs nationaux est gratuit samedi

L'accès est gratuit dans 13 parcs nationaux. Il en est de même pour les sentiers de ski de fond et de raquette du Camp Mercier, dans la réserve faunique des Laurentides, de la Station touristique Duchesnay, près de Québec, et du Centre touristique du Lac-Simon, en Outaouais.

Selon l'endroit et les disponibilités, il est aussi possible d'emprunter sans frais de l'équipement et d'essayer des activités variées comme le vélo à pneus surdimensionnés, le kayak de glace, la pêche sur glace, la glissade, et la randonnée guidée.

L'an dernier, 19 000 personnes ont répondu à l'invitation à travers le Québec.

Les sites participants sont répertoriés sur le site www.sepaq.com.