Nouvel hôtel dans le Quartier des spectacles

Identité espagnole

Histoire de préserver l'identité espagnole de la chaîne, chaque hôtel du groupe a un coin-bar où l'on sert des tapas. C'est ce qui fait généralement office de restaurant. Or, l'AC Marriott de Montréal se distingue du lot. On a décidé d'y ouvrir La Palma, restaurant où il sera possible de s'attabler le midi et le soir. Au menu: la classique paella, des plats de poisson, mais également de la pizza et des hamburgers.

Comme suspendue entre le hall d'entrée et la mezzanine se trouve la Cuisine AC. C'est dans cet espace spécialement aménagé, autre caractéristique de ce type d'hôtel, que les clients peuvent venir prendre leur déjeuner. L'imposante trancheuse qui permet de couper les différentes viandes et charcuteries fait également partie du décor de chacun des établissements de la chaîne.

Le point culminant de la visite demeure sans aucun doute la piscine, qui mesure 21 m de long. Située au 12e étage, elle est entourée de grandes fenêtres qui offrent une vue panoramique sur la ville.