Un hôtel nouveau genre pour Germain

En termes de prestation, l'hôtel ALT+ Quartier DIX30 se situera entre les hôtels de l'enseigne ALT, qui offrent des chambres à un prix avantageux en contrepartie de services moins nombreux, et ceux baptisés Le Germain, plus classiques et spacieux.

Pourquoi créer un nouveau concept? «On ne voulait pas avoir deux hôtels du même nom, dans le même secteur», explique Julie Tremblay, porte-parole pour le Groupe. Un hôtel ALT a déjà ouvert ses portes au Quartier DIX30 en 2007.

Le nouvel établissement comptera 168 chambres, dont plusieurs seront aménagées avec un coin-cuisine pour les gens d'affaires qui posent leur valise pour un séjour prolongé.

L'établissement offrira notamment un service aux chambres et un service de voiturier. Impossible de connaître pour le moment le coût d'une nuitée. La chaîne précise toutefois que le prix des chambres sera plus élevé qu'au ALT, mais plus bas que dans un hôtel Le Germain. Par exemple, une nuit au ALT du Quartier DIX30 revient à 169 $. Par comparaison, ces jours-ci, il est possible d'obtenir une chambre au Germain Montréal à partir de 230 $. Le nouveau projet représente un investissement de 35 millions. L'entreprise s'est fixé comme objectif de gérer un total de 20 hôtels au Canada d'ici 2020.

Les projets du Groupe Le Germain

> ALT St. John's (printemps 2017)

> ALT+ Quartier DIX30 (début 2018)

> ALT Calgary (2018)

> ATL Saskatoon (2018)

> Le Germain Ottawa (2018)