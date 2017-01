Hôtel Zéro 1: le coeur de l'action à prix abordable

Il y a les hôtels dont on se souviendra longtemps, pour de bonnes et de mauvaises raisons. L'hôtel Zéro 1 n'entre pas dans cette catégorie, mais ce n'est pas plus mal: il remplit très bien sa mission de fournir des chambres confortables, très bien situées, à prix abordable à Montréal.

De fait, le principal avantage de l'hôtel Zéro 1 est son adresse. Le 1 du boulevard René-Lévesque Est, à l'angle du boulevard Saint-Laurent, une intersection qui, à défaut d'être très jolie, est à distance de marche du Vieux-Montréal, du Quartier des spectacles et de tous les festivals qui s'y trouvent, du Musée d'art contemporain et des grands magasins de la rue Sainte-Catherine. Le métro est à quelques minutes à pied. On peut ainsi explorer la ville sans se soucier de sa voiture en la laissant aux bons soins de l'hôtel et de son service de voiturier.

Le tarif des chambres débute à 125 $. Nous avons opté pour celle légèrement plus grande, qui permet de caser un lit d'enfant et offre de très belles vues sur le centre-ville et le dôme tout rond de la Société des arts technologiques (des suites avec deux chambres sont aussi proposées aux familles).

On joue la carte moderne, avec des murs peints en noir et des poutres de béton laissées nues, de grands miroirs aux murs et jusque dans la douche de la salle de bains, un service internet WiFi fiable et gratuit. C'est petit, mais la literie est confortable, et visiblement, on s'attend surtout à ce que les gens qui réservent ici profitent de la ville et n'y atterrissent que pour dormir.

L'espace est aménagé efficacement, comportant même un coin-cuisine caché dans une penderie qui permet de préparer un repas léger et d'économiser sur les dépenses en restauration. On a aimé qu'il y ait de la vraie vaisselle et des coupes en verre, détail important.