Hôtel Épik: cocooning dans le Vieux-Montréal

Logé dans un bâtiment historique, l'Épik offre ainsi l'avantage d'un accueil personnalisé, chaleureux. «La chambre est comme vous voulez?», nous demande-t-on d'emblée. Elle l'était. On nous avait assigné la 101, qui donne directement sur la rue Saint-Paul. Percées dans le mur extérieur en pierre, deux fenêtres offrent un aperçu de ce qui se trame dans la rue, en l'occurrence, ce soir-là, le déneigement.

Le plancher de bois et les poutres en bois au plafond confèrent une allure rustique à l'endroit, décoré sobrement dans des tons de brun et de blanc. Un foyer électrique fournit davantage d'ambiance que de chaleur, mais l'effet est quand même agréable.

La chambre offre une salle de bains spacieuse et des lits douillets, suffisamment pourvus de couvertures. Quand la neige tombe à plein ciel, elles sont les bienvenues.

Dans cette ambiance chaleureuse, il peut être difficile de se motiver à ressortir en hiver. Il y a toujours le restaurant de l'hôtel pour qui ne veut pas mettre le nez dehors. Nous n'avons pas pu le tester - il est fermé les lundis -, mais ce ne sont pas les propositions qui manquent dans le coin.

À quelques pas de là, on pourra aller manger de la pizza au Mangiafoco, prendre un sandwich au toujours très occupé Olive & Gourmando ou se rendre chez Philémon pour le 5 à 7. Au cours des dernières années, les commerces du Vieux-Montréal se sont diversifiés et ils ne sont pas que l'affaire des touristes. Les Montréalais mangent et sortent aussi dans le Vieux.