Montréal la nuit

Un premier verre

Les bars à bières, à cocktails et à vins artisanaux ne cessent de se multiplier. Voici quelques adresses éparpillées aux quatre coins de la ville.

Henrietta

Henrietta est une destination animée pour lancer (ou terminer!) la soirée en beauté, que ce soit avec une bulle rosée de Filipa Pato ou un verre de vinho verde. La carte des vins fait la part belle aux petits producteurs du vieux monde, avec quelques exceptions américaines. Vous préférez un cocktail? C'est également possible, avec les créations maison qui explorent tous les registres. De jolies choses simples à manger, qui s'inspirent elles aussi des classiques de la péninsule ibérique - chèvre et toasts, chorizo, pieuvre rôtie, morue, etc. -, complètent l'expérience.

Du mardi au dimanche, de 16 h 30 à 3 h 115, avenue Laurier Ouest, 514 276-4282, baldwinbarmacie.com

Kampai Garden

Vous sortez en gang? On devrait pouvoir vous recevoir au tout nouveau Kampai. En configuration restaurant jusqu'à 23 h, le spectaculaire «jardin intérieur» peut accueillir plus de 200 dîneurs. Après, la capacité augmente à 500 personnes et on parie qu'il reste encore de la place pour se dandiner. Le Kampai se décrit comme un beer garden, avec des japadogs et autres délices d'inspiration asiatique plutôt que des saucisses allemandes au menu. Les cocktails, tous développés dans un esprit d'exotisme (gingembre, fruit de la passion, lime kaffir, coco, etc.) sont servis en pichets. Petit conseil d'initiée: si vous voulez de l'once (d'alcool) pour votre argent, commandez les plus grands formats!

Ouvert 7 jours, de 17 h à 3 h 1628, rue Sainte-Catherine Ouest, 514 379-6161, www.kampaigarden.com

Cloakroom Bar

Si on aime les ambiances feutrées et élégantes, les cocktails réalisés avec une précision maniaque et le service ultrapersonnalisé, ce petit bar de 25 places à l'arrière d'une mercerie est tout indiqué. Le chef de bar et copropriétaire, Andrew Whibley, s'est entouré de mixologues d'expérience. Il s'apprête d'ailleurs à ouvrir un deuxième Cloakroom Bar à Brisbane. Le petit frère australien sera lui aussi adjacent à une boutique de vêtements pour hommes, la Maison Cloakroom originale, fondée en 2007.

Ouvert du dimanche au mercredi, de 15 h à 1 h, puis du jeudi au samedi, de 15 h à 3 h 2175, rue de la Montagne, 514 284-9393, www.maisoncloakroom.com

Atwater Cocktail Club

Voici un des plus beaux bars à cocktails de Montréal, avec ses banquettes rose Bubblicious, ses accents dorés et son comptoir en marbre vert. Le ACC partage la cuisine du Foiegwa, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Se faire manger un spaghetti à la truffe sous le nez, alors qu'on est d'une humeur fin de soirée, peut tomber sur le coeur. En revanche, les cocktails que nous y avons dégustés étaient subtils, équilibrés, vraiment bien exécutés. Si vous commencez votre soirée à l'angle de Notre-Dame et d'Atwater, vous aurez un superbe terrain de jeu à explorer après, que vous alliez vers l'est, dans Griffintown, ou vers l'ouest, dans Saint-Henri.

Ouvert 7 jours, de 18 h à 3 h 512, avenue Atwater, atwatercocktailclub.com

Renard

Fins fennecs, les propriétaires de ce sexy «bar de quartier» ont flairé une bonne affaire, dans le Village. La formule à la mode y est bien appliquée: déco d'inspiration mid-century, carte des vins courte qui passe du traditionnel au nature, cocktails juste assez originaux et cuisine d'appoint servie jusqu'à la fermeture (3 h). Renard offre qualité et diversité à une clientèle on ne peut plus mixte.

Ouvert 7 jours, de 15 h à 3 h 1272, rue Sainte-Catherine Est, 514 903-0648, bar-renard.com