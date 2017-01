Montréal pour les amateurs de culture

Visiter la ville en hauteur

D'un côté, le mont Royal. De l'autre, le mythique Stade olympique. Plus au sud, le pont Jacques-Cartier. L'Observatoire de la Place Ville Marie permet d'avoir une vue à «360 degrés» de la métropole. Un étage plus bas, l'exposition interactive fascine. Elle se déploie à travers 55 tablettes sur différents thèmes. Chaque écran parle de la vie montréalaise et permet d'admirer des photos d'époque. Quand le visiteur apprécie un contenu, il peut le signaler sur la tablette. À la fin de la visite, on lui remettra une mission à accomplir dans la ville en fonction de ses intérêts...

3, Place Ville Marie. Près des stations McGill et Bonaventure.

Nouveautés dans les musées

Trois nouvelles expositions prévues en 2017 soit Chagall - Couleur et musique, Révolution - You Say You Want a Revolution et Il était une fois... le western - Une mythologie entre art et cinéma. Mais il y a surtout une grande nouveauté au Musée des beaux-arts de Montréal: le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, inauguré à la fin de l'année dernière. Lumière, grandes fenêtres, marches avec coussins, voilà ce qui frappe le visiteur. Autre nouveauté, le Musée des beaux-arts et plusieurs autres institutions ont décidé de sortir dans la rue. Un parcours d'art public prendra place de mai à octobre à partir du campus de l'Université McGill jusqu'au nouveau Pavillon pour la Paix.

1380, rue Sherbrooke Ouest. Près des stations Peel et Guy-Concordia.