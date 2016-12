Montréal, belle de Noël

«Fermez un peu les yeux, imaginez-vous au début du siècle dernier, après la messe de minuit, dans vos plus beaux vêtements, en train de vous émerveiller du fait que la basilique était enfin éclairée à l'électricité et chauffée au charbon», dit René Lemieux à ses visiteurs, entonnant l'air de Sainte nuit. Un air universel que d'autres touristes entonnent. Il flotte un air bon enfant; malgré le froid, on s'éternise un peu sur le parvis, devant l'arbre de lumière de la place d'Armes.

«Nous sommes venus ce matin, mais c'est mille fois plus beau ce soir. Maintenant, je commence à avoir vraiment hâte à Noël», affirme Jennifer, de Houston.

Il n'y a pas d'enfants dans la visite ce jour-là, et ils sont rares de manière générale, remarque René Lemieux. En raison du froid, surtout, et parce que le contenu est davantage adapté aux adultes. «Le tour n'est pas si différent de ceux que l'on fait le reste de l'année. Il faut parler de l'histoire de Montréal, sauf que le décor est plus joli avec les décorations», remarque-t-il.

Ici et là, on glanera aussi quelques conseils sur les bons plans pour se réchauffer après la visite, avaler une pâtisserie délicate ou faire quelques achats, car c'est aussi beaucoup pour cela que les touristes sont venus ici. «Vous avez de la chance d'habiter ici», lancera l'un d'eux, un Américain, pendant la visite. Cette virée est parfaite pour s'en souvenir.

______________________________________________________________________________

Tarif: 18 $ pour 90 minutes