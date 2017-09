Nature vraie et pommes bios en face de Montréal

Parmi les espèces recensées, on retrouve tortues, couleuvres, loutres, rongeurs, renards, coyotes et chevreuils, ainsi qu'une multitude d'oiseaux, qui font le bonheur des ornithologues et chasseurs d'images.

La flore n'est pas en reste, avec ses innombrables espèces, qu'on peut découvrir ou redécouvrir. Le plus grand chêne bicolore recensé au Québec se tenait bien droit dans l'île Saint-Bernard. Tombé en 2011 sous la fougue des restes de l'ouragan Irène, il a été laissé sur place et constitue toujours une attraction, autant pour les humains que pour les bestioles qui y trouvent refuge ou s'en nourrissent.

Il est étonnant et réconfortant à la fois de constater qu'un si bel endroit a échappé à l'appétit de l'ogre immobilier. On ne doute pas un instant de la détermination qu'il a fallu, et qu'il faut encore, pour en garder l'aspect naturel, si près de Montréal.

«C'est un site unique, se réjouit Mme Dorais. On voit Montréal de la pointe nord, mais on a une série d'écosystèmes, qui vont des berges à la friche, en passant par l'érablière et le marais. On peut y passer deux heures, une journée ou des jours, puisqu'on peut aussi y dormir!»