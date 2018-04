Germain lance ALT+ au Quartier DIX30

Après les hôtels le Germain et ALT, voilà que la famille hôtelière du Groupe Germain s'agrandit avec une nouvelle bannière: ALT+. L'établissement ouvrira ses portes mardi, non pas au centre-ville de Montréal, mais en plein coeur du Quartier DIX30, où la chaîne québécoise possède déjà un hôtel ALT.

Le concept élaboré par l'entreprise diffère de ce qu'offrent les chics hôtels Le Germain et les ALT, établissements plus simples, mais de bon goût dont les prix restent fixes toute l'année.

Avec ses cuisinettes et son mobilier modulable, les chambres de style studio de l'ALT+ ont été d'abord et avant tout conçues pour une clientèle d'affaires qui dépose sa valise plus de deux nuitées. «En créant ce nouveau produit, ça nous permet de prolonger le séjour du client», a expliqué la coprésidente du Groupe Germain au cours d'une visite de presse plus tôt cette semaine. On pense que le produit correspond à ce dont les clients ont besoin.» Pourquoi Brossard? Selon les dires de la grande patronne du Groupe, le Quartier DIX30, situé près de plusieurs parcs industriels et entourés de sièges sociaux de beaucoup d'entreprises, est l'emplacement idéal pour ce genre de séjour.

La fin de semaine, on fait le pari que plusieurs familles, couples, groupe d'amis pourraient être tenté d'y séjourner entre une séance de magasinage, une visite au spa et une soirée de spectacle. «Oui, il y a des gens qui viennent au DIX30», a souligné Mme Germain. Sans vouloir s'avancer davantage, elle a tout de même laissé entendre que d'autres ALT+ pourraient voir le jour ailleurs au pays.

Ce qui distingue le ALT+

Les cuisinettes

Aménagées dans chacune des 168 chambres, les cuisinettes permettent aux visiteurs, qui ne veulent pas sortir parce qu'ils veulent travailler ou qui souhaitent simplement flâner sans mettre le nez dehors, de manger dans leur chambre. Petit comptoir, four à micro-ondes, mini-frigo, bouilloire, machine à espresso, vaisselle, ustensiles et linges à vaisselle confectionnés à la main par l'entreprise montréalaise Bigarade sont autant de commodités qui sont offertes aux clients. Le mobilier choisi avec goût s'harmonise bien au décor.