C3 hôtel art de vivre: l'hôtel-galerie

De fait, c'est la créativité qui sert de fil conducteur dans la décoration de chaque pièce. Les deux tiers des chambres ont été retapées et toutes sont différentes: bois, pierres, briques, murs de couleurs vives ou d'un blanc immaculé. Un mariage très réussi entre l'ancien (le bâtiment a été construit en 1850) et le moderne.

L'hôtel compte six catégories de chambres, depuis les chambres d'entrée de gamme au sous-sol, jusqu'à la suite supérieure située sous les combles. Nous avons dormi dans «l'espace créatif» (le sous-sol), où les chambres sont petites, certes, mais fort lumineuses et très confortables. Entre 100 et 120 $ la nuitée en basse saison, c'est sans conteste l'un des meilleurs rapports qualité-prix de la capitale nationale...

Et le petit déjeuner? Avec les restaurants de l'avenue Cartier à deux minutes à pied, l'hôtel a décidé de se limiter à un déjeuner continental, à 9 $ par personne. Croissants chauds sur demande, thé, café, salade de fruits frais, bagel grillé et confiture... Que du bon et du frais pour commencer la journée.

Décidément, cet hôtel est un coup de coeur.

C3 hôtel art de vivre, 170, rue Grande Allée Ouest, Québec, http://www.lec3hotel.com/