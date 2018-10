À la recherche des dernières granges rondes

«La grange ronde présentait beaucoup d'avantages», remarque Michel Harnois. Les vaches étaient placées dans des box disposés en cercle vers le centre du bâtiment où l'on pouvait facilement acheminer la nourriture, entreposée dans un silo qui communiquait avec l'étage supérieur à l'aide d'un système de trappes. Un moyen parmi d'autres de simplifier la tâche des agriculteurs à une époque où la mécanisation du travail agricole était pour ainsi dire inexistante.

«Il y avait une meilleure circulation d'air - un avantage pour la santé des bêtes - et plus de lumière naturelle, grâce aux nombreuses fenêtres autour de la grange.»

Le règne de la grange ronde sera toutefois de courte durée en Amérique du Nord: une vingtaine d'années tout au plus par région. La logique prend vite le dessus: on constate rapidement que le cercle est beaucoup moins propice aux agrandissements que le rectangle. Construire un édifice en cercle est aussi plus complexe: il faut payer les services d'un architecte ou d'un charpentier qualifié et prévoir plus de bois et des planches particulièrement longues de surcroît. Adoptées en 1905 au Québec, elles sont abandonnées dès le tournant des années 20.

La grange de Stanley Holmes est ainsi la dernière encore utilisée pour l'élevage des vaches. Celle de Mystic - plutôt dodécagonale - a été transformée en musée ; celle de Mansonville le sera bientôt. Celle de Baldwin Mills n'est plus utilisée depuis 2009. Son propriétaire vient de prendre sa retraite. Il a tout vendu et sa relève n'a pas davantage l'intention de s'en servir. «Ça coûte trop cher à entretenir, trop cher à restaurer», lance Robert Tremblay, devant sa grange ronde, l'une des plus grosses jamais construite (27 m de diamètre), recouverte de bardeaux de cèdre défraîchis.

Québec a octroyé des subventions pour assurer la restauration de certaines des granges, après leur inscription au répertoire du patrimoine culturel du Québec. «Mais quand le gouvernement donne, il s'attend à ce qu'on donne beaucoup de l'autre côté», estime-t-il. Pour l'instant, son sort est donc confié à la clémence des éléments. Les touristes sont aussi privés de deux autres fermes, à Austin et à Ways Mills, situées loin des regards, sur des propriétés privées à l'intimité jalousement préservée.

Des granges d'importance

«Ces granges ont une importance historique, assure Léon Robichaud, professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke et directeur de la Revue d'histoire de l'Amérique française. Cela n'a pas été une mode majeure, mais elle témoigne des liens forts qui existaient entre le sud des Cantons-de-l'Est et la Nouvelle-Angleterre. Elles témoignent d'une étape dans le développement de l'industrie laitière, d'une quête de l'équilibre architectural, du beau, pour une structure qui n'est pas seulement utilitaire.»

Stanley Holmes, lui, ne peut imaginer ses Cantons-de-l'Est sans ses fermes rondes. «Si, un jour, il arrive quelque chose à la grange, il n'y survivra pas, souffle sa fille Kelly-Anne Holmes. Il fera tout pour la conserver, pour garder vivant ce bout de notre histoire.»