Trois millions investis en deux ans au parc aquatique de Bromont

Éprouver les sensations fortes d'un manège, mais en maillot de bain, dans une glissade d'eau, c'est ce qu'offre la nouvelle attraction du parc aquatique de Bromont. La glissade El Barracuda a nécessité un investissement de plus de 2 millions de dollars.

La Voix de l'Est

Le jeu en vaut toutefois la chandelle, estime le président de la station touristique, Charles Désourdy. Cela permet d'ajouter une activité pour les adolescents et les jeunes adultes adeptes d'adrénaline. Et à entendre les cris qui fusaient d'El Barracuda, lors du passage de La Voix de l'Est, la descente n'est pas sans susciter quelques émotions.

