Balade automnale dans les microbrasseries des Cantons

Le tartare de boeuf et sa sauce gribiche avec pain à la bière Bobonom et salade mesclun accompagne à merveille la Grisette de la marmite. La viande, coupée grossièrement, provient d'un producteur de la région.

Soucieuse d'offrir un menu «local, frais et fait maison», la Brouërie s'approvisionne auprès de producteurs du coin. La carte est courte, mais changeante, au gré des envies du chef. Tartare de boeuf, tacos de fruits de mer, poulet de Cornouaille et bavette sauce chimichurri sont autant de propositions susceptibles de plaire aux gourmets. Après avoir savouré bières et mets dans ce joli décor industriel aux accents rustiques où il fait bon s'attarder, pourquoi ne pas monter à l'étage afin de roupiller dans l'une des huit chambres avec mezzanine. Une offre on ne peut plus complète!

27, rue Principale Sud, Sutton

aubergesuttonbrouerie.com

À goûter

Grisette de la marmite

Offerte en fût et en bouteille, cette saison voilée de Sutton Brouërie titre seulement 4,5 %. Bien sèche, elle charme avec ses arômes de citron et de levures belges et ses saveurs fruitées, acidulées et légèrement boisées en finale. Elle accompagne à merveille le tartare de boeuf et sa sauce gribiche.