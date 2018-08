De nouvelles îles où accoster

Quatre îles protégées du fleuve Saint-Laurent, jadis interdites au public, sont désormais ouvertes aux canoteurs, kayakistes et autres plaisanciers en embarcations non motorisées.

Il s'agit des îles Bonfoin, à l'Aigle, aux Cerfeuils et Beauregard, qui sont situées près de la pointe est de l'île de Montréal, non loin des villes de Repentigny et de Verchères. Sur chacune, un sentier pédestre, une plateforme d'observation et des panneaux informatifs ont été aménagés par l'organisme Conservation de la nature Canada.

À savoir : ces îles abritent plus de 140 espèces d'oiseaux, dont plusieurs en situation précaire au Québec.

