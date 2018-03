Cafés: découvertes à Québec

Café Saint-Henri

Le Café Saint-Henri possède plusieurs adresses à Montréal, mais seulement une à Québec. Et elle se trouve à l'extrémité est de la rue Saint-Joseph.

Dans l'immense local blanc immaculé et vitré, on s'installe sur une des longues tables de bois et on choisit son café. On y sert les sélections de grains torréfiés à Montréal.

On propose aussi des dîners et, surtout, des beignes dont les couleurs et les parfums sont alléchants. Au menu pour un temps limité: un café filtre d'exception venu du Costa Rica à 9$ la tasse (dans toute les succursales).

849, rue Saint-Joseph Est, Québec

sainthenri.ca/pages/quebec