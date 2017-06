Ce n'est pas que la fête à Montréal...

Il n'y a pas que Montréal qui fête un anniversaire bien spécial en 2017. Un peu partout au Québec, plusieurs autres villes et villages célèbrent un 150e, un 250e ou un 300e anniversaire de fondation. Pour les voyageurs, vacanciers et amateurs des festivités champêtres, voici quelques suggestions de municipalités qui valent le détour.

LES 150 ANS D'ALMA

Avec la présentation, l'hiver dernier, des Jeux du Québec, la municipalité du Lac-Saint-Jean a bien amorcé son 150e anniversaire. Cet été, on s'intéressera à la mise en ligne d'une application Circuit découvertes (30 juin), à la Grande Nuit comptant un spectacle de Paul Piché et invités, un parcours illuminé, deux feux d'artifice et un spectacle du Boogie Wonder Band (15 et 16 juillet) ainsi qu'à la Grande Fête des récoltes (16 et 17 septembre).

LES 250 ANS DE CARLETON-SUR-MER

Sur la rive nord de la baie des Chaleurs, la petite municipalité gaspésienne accueillera, du 7 au 9 juillet, les grands voiliers du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Du 9 au 11 juillet, Dany Turcotte et l'équipe de La petite séduction débarqueront là-bas. Le samedi 12 août, la course en baleinière entre Charlo (Nouveau-Brunswick) et Carleton rappellera l'importance des bateaux à rames dans la région.

LES 300 ANS DE L'ASSOMPTION

Dans Lanaudière, le coup d'envoi des festivités du 300e anniversaire de L'Assomption a lieu ce soir avec un grand concert des Cowboys Fringants dans la cour de l'école Paul-Arseneau (18 h 30, 20 $). La fête continue avec 10 représentations, du 28 juin au 22 juillet, du spectacle Histoires de L'Assomption, la Fête du vieux village (29 juillet), la Fête de la rivière (4 août) et le grand spectacle (19 août) avec 2Frères, Brigitte Boisjoli, Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, entre autres.

LES 350 ANS DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

Chaque année, après Noël, la municipalité sise sur le chemin du Roy fait parler d'elle pour la pêche aux poissons des chenaux. Cet été, découvrez-en les autres charmes dans le cadre de son 350e anniversaire. Le point culminant de son programme d'activités aura lieu les 19 et 20 août avec la Fête champêtre, dont le programme comprend, entre autres, promenade costumée, expositions de photos, découvertes historiques et spectacle de Marc Hervieux.

LES 350 ANS DE BOUCHERVILLE

Sur la Rive-Sud, Boucherville souffle ses 350 bougies. Le programme officiel des fêtes est volumineux. On peut déjà aller admirer la nouvelle statue de bronze du fondateur Pierre Boucher (parc de la Mairie) ou la fontaine du 350e (parc Vincent-D'Indy). Parmi les activités à venir, notons le legs d'un mât totémique de quatre nations (21 juin au parc de la Mairie), une exposition sur Marguerite D'Youville, arrière-petite-fille de Pierre Boucher (du 30 juin au 2 septembre à la salle paroissiale Sainte-Famille) et le Grand Concert des fêtes du 350e avec Ginette Reno (10 août au parc de la Rivière-aux-Pins).

LES 375 ANS DE SOREL-TRACY

À l'instar de Montréal, la région natale d'Éric Salvail revendique 375 années d'existence. L'inauguration des festivités a d'ailleurs lieu ce soir au quai Catherine-Legardeur avec le spectacle La grande rencontre 2017, en présence d'Anne-Élisabeth Bossé et de Pierre Mondou, deux natifs de la région. L'été sera ponctué de nombreux spectacles musicaux au marché hebdomadaire du Vieux Saurel (les samedis), de l'incontournable Festival de la gibelotte (du 7 au 15 juillet) et de la visite de grands voiliers participant à la course Rendez-vous 2017 (Quai no 2).