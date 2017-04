Camping: l'économie collaborative plante sa tente au Québec

Lui-même Huron-Wendat, Daniel Picard songe aussi aux communautés autochtones comme Wemotaci, Wôlinak ou Odanak, auxquelles RVandBee entend s'associer pour offrir, notamment, des forfaits pow-wow. «Une façon de créer de l'emploi dans ces communautés et de faire mieux connaître la culture des Premières Nations.»

RVandBee, qui existe depuis deux ans, compte à ce jour une centaine de membres et propose environ 200 emplacements individuels de camping, tant pour les véhicules récréatifs que pour les tentes - même si, comme son nom l'indique, l'entreprise vise surtout les VR. La nouvelle application sera en ligne dès que les pourparlers avec le ministère du Tourisme auront abouti à une entente.

L'exemple de la France

En France, le site Gamping, fondé en 2013, connaît une croissance exponentielle: «Fin 2013, nous comptions 200 emplacements, déclare Joseph Léopold, cofondateur et PDG de Gamping. Nous en comptons aujourd'hui plus de 8500 et nous espérons dépasser les 10 000 dans les 3 prochains mois.»

Quant à un éventuel conflit avec les campings «officiels», il semble d'ores et déjà exclu: «Certains reconnaissent même que nos propositions sont suffisamment différentes pour ne pas être en concurrence frontale, dit M. Léopold. Plus il y aura de choix pour les campeurs (camping, gamping...), plus les voyageurs envisageront de tester cette forme d'hébergement: en 2016, un "gampeur" sur deux a déclaré n'avoir jamais campé auparavant.»

Enfin, lui aussi estime que la société a tout à gagner dans cette forme d'échange: «Le gamping apporte tellement de solutions - pour les hôtes, pour les campeurs, pour les zones reculées, pour la protection de la nature, pour la création de liens et la mixité sociale - qu'il est difficilement envisageable que cette initiative puisse être stoppée si elle est bien encadrée. Ne dit-on pas que les règles sont faites pour être changées?»