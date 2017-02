Petits chalets en grande nature

Charlevoix: Repère Boréal

C'est aux Éboulements, sur la terre familiale, que les frères Jonathan et Simon Galarneau ont entrepris de construire de petites habitations pouvant accueillir de deux à quatre personnes, aménagées comme des lofts. «Mon frère et moi sommes de grands amateurs d'architecture, on voulait avoir une offre différente de ce qui se fait dans la région, explique Jonathan Galarneau. On a fait tous les designs en s'inspirant du principe du prêt-à-camper.» Pour rendre la nature «confortable», on compte sur des lits douillets, un petit espace spa, de grandes vitres qui vont du plancher au plafond. Tous les lofts sont situés à quelques minutes, voire secondes, du bâtiment d'accueil, mais l'intimité des habitants n'en est pas moins assurée, dit Jonathan Galarneau.

À partir de 99 $ la nuitée

repereboreal.com