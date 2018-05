Mettez-nous sur la carte, implore la Nouvelle-Zélande!

Dans une vidéo lancée par Tourism New Zealand, l'organisation chargée de promouvoir l'industrie du tourisme, l'humoriste du cru Rhys Darby souligne l'absence de la Nouvelle-Zélande sur des cartes chez Ikea, Starbucks ou le zoo de Central Park à New York.

« L'Australie veut nos touristes, l'Angleterre veut se débarrasser des All Blacks et l'industrie du vin ne peut pas lutter avec notre pinot (noir) et notre sav (sauvignon blanc) », dit-il.

« Sacré bleu, ces fourbes de Frenchies ! », s'écrit-il devant une carte de la viticulture mondiale où ne figure pas la Nouvelle-Zélande.

Le site officiel du gouvernement est aussi de la partie, une page erreur 404 indiquant « désolés, il y a quelque chose qui manque » à côté d'une carte sans Nouvelle-Zélande.

Le pays isolé de 4,7 millions d'habitants a pour voisins l'Australie, à 2000 kilomètres et l'Antarctique, également à 2000 kilomètres.

Un site baptisé worldmapswithoutnz et le hashtag getNZonthemap contribuent à des discussions internet sans fin sur le sujet.

Le directeur général de Tourism New Zealand Stephen England-Hall explique que la campagne est une façon humoristique de tenter de placer le pays sur la carte du tourisme mondial.

« Il est incompréhensible que la Nouvelle-Zélande ne figure pas sur des cartes du monde », dit-il.

« La Nouvelle-Zélande est plus grande que le Royaume-Uni. On représente plus des deux tiers du Japon et de l'Allemagne. On a un lac qui fait la taille de Singapour, une chaîne de montagnes plus vaste que les Alpes européennes et plus de côtes que la Californie ».