L'Australie en mode séduction

Travailler en voyageant est souvent la meilleure façon de prolonger un séjour sans se ruiner. Or, l'Australie a pris récemment des mesures concrètes pour attirer les jeunes routards à la fois cigales et fourmis, dont les Canadiens. De quoi inspirer un voyage au long cours au pays des kangourous ?

7632

Nombre de visas vacances-travail délivrés par l'Australie à des Canadiens entre juin 2015 et juin 2016, selon un rapport annuel publié par le département de l'Immigration et de la Sécurité frontalière du pays. Certes, il s'agit d'une baisse de près de 1 % par rapport à l'année précédente, mais les Canadiens continuent d'être nombreux à choisir cette formule pour leur séjour. Les Britanniques, les Allemands et les Français ont été les plus nombreux à obtenir pareils visas pour cette période (le Canada occupe le 8e rang).

AMIS DU COMMONWEALTH

Les détenteurs d'un passeport canadien sont privilégiés : 99,5 % des demandes effectuées lors des six premiers mois de 2016 ont été acceptées. Les deux pays étant membres du Commonwealth, une entente bilatérale permet le travail temporaire rémunéré pour les citoyens des deux pays.

30

Âge maximal pour obtenir le visa de vacances-travail (Working Holiday Visa) numéro 417, délivré aux résidants de pays partenaires comme ceux du Commonwealth. L'âge minimal est de 18 ans. À savoir : le gouvernement australien songe à faire passer l'âge maximal à 35 ans pour les demandes provenant de certains pays spécifiques. Aucune décision n'a encore été prise, mais le Canada pourrait être l'un des premiers pays à bénéficier de ce changement, selon la presse australienne.

50 $

Rabais consenti à compter du 1er juillet 2017 sur toutes les demandes de visas vacances-travail. Ainsi, le prix du visa passera de 440 $ à 390 $ australiens (soit à peu près la même somme en dollars canadiens).

15 %

Le taux d'imposition exigé, à compter du 1er janvier, pour les étrangers qui gagnent 37 000 $ ou moins. Une mesure votée lors du budget 2015-2016 avait d'abord fixé ce taux à 32,5 %. La motion doit toutefois être acceptée par le Sénat.

12 MOIS

Durée maximale de séjour pour les détenteurs du visa vacances-travail numéro 417. Règle générale, il est impossible de travailler plus de six mois pour le même employeur. Seule exception consentie dernièrement par le gouvernement : les employeurs qui possèdent des antennes dans deux régions différentes peuvent garder le même employé pour 12 mois. Un semestre dans une région, un semestre dans l'autre... À certaines conditions, une demande de prolongation de visa peut être faite.

UNE INDUSTRIE À PART ENTIÈRE

L'afflux de vacanciers-travailleurs est tel en Australie que des entreprises de voyages offrent des forfaits spécifiques pour cette clientèle. Formation sur place, service de placement, ouverture du compte en banque, inscription à l'impôt, accueil et hébergement à l'arrivée... Les possibilités sont multiples, et les prix peuvent varier de quelques dizaines à quelques centaines de dollars. Quelques entreprises spécialisées, en vrac : Australian Working Adventures, Working Holiday, Go Overseas ou encore Global Work and Travel.