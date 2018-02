Le tourisme en Suisse a repris des couleurs en 2017

En 2017, les hôtels et établissements de cure en Suisse ont enregistré 37,5 millions de nuitées, se redressant de 5,2 % par rapport à l'année précédente, selon les chiffres publiés par l'office fédéral de la statistique.

À l'exception de février, le nombre de séjours est remonté tout au long de l'année, sur fond de rebond des séjours des touristes étrangers, qui ont généré 20,4 millions de nuitées, en hausse de 6,1 % sur un an.

Le tourisme en Suisse avait été fortement touché par l'envolée du franc suisse suite au changement de cap dans la politique monétaire de sa banque centrale début 2015, ce qui avait rendu cette destination, déjà réputée chère, encore plus onéreuse.

En 2017, alors que la devise helvétique a graduellement reflué, le nombre de touristes européens s'est accru, les nuitées générées auprès des vacanciers de la zone euro grimpant à nouveau, de 2,5 %.

Après des années de déclin, la clientèle allemande, la plus importante pour les hôteliers suisses, a renoué avec la croissance pour la première fois depuis 2008, avec une hausse de 1,1 %.

La plus forte hausse de la fréquentation a été enregistrée auprès des touristes belges (avec des nuitées en hausse de 9,1 %) et espagnols (+8,7 %) tandis que la clientèle française, qui représente le cinquième plus gros marché pour les hôteliers suisses, est restée stable.

Hors zone euro, les Britanniques, touchés par la dévalorisation de la livre sterling depuis le vote sur la sortie de l'Union européenne, ont été parmi les rares nationalités européennes à s'inscrire en baisse, avec 1,1 % de nuitées en moins.

«La reprise est amorcée, néanmoins le chemin pour atteindre les niveaux des résultats d'avant la crise financière est encore long», a reconnu Suisse Tourisme, l'organisme chargé de la promotion du secteur, dans un communiqué.

Les vacanciers américains ont également augmenté l'an passé tandis que les touristes asiatiques ont eux aussi retrouvé le chemin de la Suisse, après un arrêt brutal de la croissance en 2016.

La Suisse avait subi le contrecoup de la vague d'attentats qui avait perturbé les flux touristiques, alors que les Alpes suisses font partie des étapes incontournables pour les touristes asiatiques venus découvrir l'Europe.