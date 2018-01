Dormir ailleurs: un château en Slovénie

La plus belle vue du Grad Otocec est aérienne: un château au toit rouge situé dans une petite île verte, au milieu de la rivière Krka. Pour s'y rendre, il faut traverser un pont en bois, croiser quatre ou cinq grands cygnes blancs et des promeneurs. L'expression «féerique» n'est peut-être pas trop forte pour décrire l'hôtel situé à quelques kilomètres du village natal de Melania Trump, en Slovénie.

Construit au XIIIe siècle, le château a appartenu à plusieurs familles nobles, jusqu'à sa destruction par le feu, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit dans les années 50, sous la supervision d'experts en patrimoine. Dès lors, la propriété est devenue un hôtel. Après des rénovations en 2008, le Grad Otocec est entré dans la grande famille des Relais et Châteaux. C'est l'un des deux membres slovènes de la prestigieuse association d'hébergements haut de gamme.

Bien qu'il donne l'impression de pouvoir accueillir une armée, l'hôtel n'a que 16 grandes chambres et suites. Les autres espaces sont des salons communaux ou abritent les cuisines, les salles à manger, une grande cour intérieure, etc.

Dans les murs, la décoration est sobre et intemporelle, ce qui permet d'apprécier les volumes des pièces, les textures des murs, les arcades. Il y a prédominance de bois, de cuir caramel, de teintes chaudes qui rendent les lieux chaleureux et confortables. Les salles de bains sont modernes et spacieuses, avec tous les produits de toilette qu'on puisse désirer!

L'endroit étant quand même isolé, on peut naturellement manger sur place. On propose une cuisine qui se veut gastronomique, mais, éloignement oblige, un peu datée peut-être. Comme c'est la norme dans les établissements Relais et Châteaux, la maison fait un effort pour servir des produits typiques de la région, comme la truite locale, le gibier, les fromages du coin, les variétés traditionnelles de pommes, etc. Nos références en cuisine slovène sont assez limitées. Mais chose certaine, on n'est pas chez Ana Ros, meilleure femme chef au monde en 2017. (Oui, oui, la meilleure chef au monde est slovène!)