Nos bonnes adresses à Saint-Pétersbourg

Musée d'histoire politique de la Russie

Le Musée d'histoire politique de la Russie vous plongera au coeur des principaux événements ayant marqué le pays du XIXe au XXIe siècle.

Le musée compte 36 salles qui présentent une multitude de photos, d'effets personnels des dirigeants et d'affiches de propagande.

L'exposition Époque soviétique: entre l'utopie et la réalité est celle qui nous a le plus intéressée. Couvrant la période 1917-1985, elle aborde notamment l'abdication du dernier tsar, la révolution d'Octobre, le régime stalinien et l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev.

Le lieu est symbolique, puisque l'ancien palais Kshesinskaya a accueilli les quartiers généraux des bolcheviks en 1917 et Lénine y a prononcé un discours à son retour d'exil.

2-4, rue Kuibysheva

http://polithistory.ru/en/ (en anglais)