Le mur d'Hadrien: ici s'arrêtait l'Empire romain

Comme un long serpent de pierres, il s'étire depuis près 2000 ans entre la côte est et la côte ouest du nord de l'Angleterre. On a tendance à l'oublier, tant il se confond avec le paysage. Mais on aurait tort de le tenir pour acquis.

Long d'environ 120 km, le mur d'Hadrien est le monument historique le plus étendu d'Europe du Nord. Le visiteur pourrait n'y voir qu'un autre de ces nombreux murs de pierres s'élevant au milieu les vallées pleines de moutons. Mais on mesure assez vite l'importance de ce vestige archéologique, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité.

Et pour cause: construite entre l'an 122 et l'an 126 de notre ère par l'empereur Hadrien, cette fortification militaire, qui servait de rempart contre les Pictes venus d'Écosse, a été, pendant 300 ans, la frontière la plus au nord de l'Empire romain, qui s'étendait alors jusqu'à l'Égypte. On ose à peine imaginer comment ont réagi les barbares devant cette imposante merveille d'ingénierie. Mais elle devait être efficace, vu sa longévité.