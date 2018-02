Un hiver en Algarve

Pour varier les plaisirs, ou même échapper au virus Zika, de plus en plus de vacanciers québécois en quête de soleil hivernal mettent le cap sur l'Europe. Sur la côte sud du Portugal, l'Algarve leur propose des villages historiques, des plages interminables et une douceur qui se prend fort bien en plein mois de février.

Sous le soleil autrement

Dans l'avion menant à Faro, la famille Savoy ne passait pas inaperçue. C'est que la région de l'Algarve, hors vacances et congés scolaires, est surtout fréquentée par des retraités qui fuient l'hiver. Or, voilà que la région tente de séduire les voyageurs plus jeunes en leur vantant les mérites des beautés des paysages et des plages du sud du Portugal.

«Toutes les destinations soleil sont touchées par le virus Zika», lance d'emblée Sarah en posant instinctivement une main sur son ventre, tout près de la porte d'embarquement, avant de monter à bord du vol en direction de Faro. Enceinte de sept semaines, elle ne veut courir aucun risque pour ce troisième enfant à venir. Son conjoint, Éric Savoy, et elle ont décidé de prendre leurs vacances en Algarve avec leurs deux filles, Emma, âgée de quatre ans et demi, et Alice, deux ans et demi.

«C'est vraiment l'agence qui nous a conseillé le Portugal», mentionne pour sa part le père de famille. «Moi, j'aime être dépaysée et je n'aime pas les tout-inclus», ajoute sa conjointe. L'Algarve répondait donc à leurs critères.

Interrogé à l'aéroport de Faro, le lendemain matin, le quatuor semblait prêt à partir à l'aventure, avec ses trois grosses valises noires et une autre toute petite en forme de pingouin. Au menu de la semaine: baignade dans la piscine intérieure de l'hôtel à Albufeira, visite de grottes, observation d'animaux marins, dégustation de bons repas et beaucoup de promenades. Avec Alice dans le porte-bébé et Emma dans la poussette, rien ne semblait pouvoir les arrêter.

Et la famille Savoy n'est pas la seule à avoir senti l'appel du sud du Portugal. La région gagne en popularité auprès des voyageurs québécois. «Le segment le plus en hausse, ce sont les nouveaux retraités en long séjour en Algarve, mentionne Patrick Giguère, directeur de l'agence Voyages Constellation. Il semble que ce groupe soit à la recherche de destinations plus exotiques pour passer une partie de l'hiver. Les coûts [moins élevés qu'ailleurs en Europe] aident beaucoup le Portugal à sortir du lot.»

Une autre façon de voyager

D'ailleurs, devant l'engouement pour cette région du Portugal, le coprésident de l'agence Incursion Voyages, Dan Chetrit, raconte que l'entreprise a élaboré il y a quelques années un circuit d'une vingtaine de jours à Albufeira, l'une des villes les plus populaires sur la côte.

Renée Boisvert, vice-présidente produits chez Air Transat, parle elle aussi d'un «engouement» pour les voyageurs qui souhaitent effectuer un long séjour.

«Les gens ont envie d'avoir un peu plus que seulement sol et playa. Ils se disent qu'ils veulent faire autre chose que de se lever à 9 h et d'aller mettre leur serviette sur une chaise.»

«Ils aiment bien vivre comme les locaux», ajoute-t-elle. Ainsi, pendant l'hiver, plusieurs voyageurs louent des appartements-hôtels pendant quelques semaines à Lagos et Albufeira pour ensuite rayonner dans toute l'Algarve. Même constat du côté de l'agence Incursion Voyages, spécialisée dans l'organisation de séjours de groupes.

Séduire les plus jeunes

Si Incursion Voyages s'adresse essentiellement à des voyageurs âgés de 50 ans et plus qui ont souvent davantage de temps pour de longs séjours, Transat pour sa part veut aussi séduire une clientèle plus jeune en faisant la promotion des différentes randonnées ainsi que des nombreux circuits de vélo aménagés.

Interrogée à son retour en terre montréalaise après une semaine passée à Albufeira, la famille Savoy semblait avoir apprécié ses vacances. Seul bémol, a confié Sarah, ils ont trouvé dommage que des établissements soient fermés en basse saison.

«Le retour est difficile, mettons que les paysages sont moins beaux», mentionnait Sarah au téléphone, de retour dans la grisaille hivernale. «Ça s'est super bien passé. On s'est beaucoup promenés à pied. On a fait une excursion en bateau et on a fait un safari.» Le programme a visiblement plu à ses deux filles qui ont, selon elle, apprécié le Portugal autant que leurs parents.

Les frais de ce voyage ont en partie été payés par Air Transat, qui n'a ni relu ni approuvé le contenu du reportage.