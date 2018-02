Pompéi en quelques incontournables

La maison de Loreitus Tiburtinus

On franchit l'immense porte de cette villa pour se retrouver au milieu d'un atrium où la pluie était recueillie en son centre, dans un vaste impluvium. À l'arrière de cette ancienne maison ayant appartenu à un riche marchand, on découvre un magnifique jardin aux arbres fruitiers et un vaste système toujours en état de canaux et de fontaines où l'on lavait le linge et abreuvait le bétail.

L'amphithéâtre et la palestre

Pompéi était si vaste que l'on retrouvait un autre amphithéâtre majeur à l'ouest de la ville. Celui-ci pouvait accueillir 20 000 spectateurs et servait aux grands événements régionaux, qu'ils soient sportifs ou culturels. Il est remarquablement bien conservé, et on peut y entrer par le même tunnel qu'empruntaient à l'époque les Romains. Dans son ombre, les restes d'un vaste gymnase et de sa piscine centrale. Les Pompeiani croyaient en la maxime du poète romain Juvénal, «un esprit sain dans un corps sain».

Les forums

Voici le coeur de Pompéi, tant économique que social. Autour de la longue place rectangulaire - plus grande qu'un terrain de football américain -, de nombreux édifices commerciaux, politiques, économiques et juridiques, ainsi que des temples religieux. À ne pas manquer: le cadran solaire du temple d'Apollon et l'autel en marbre blanc du temple de Vespasien, où l'on aperçoit un relief représentant le sacrifice par l'empereur d'un taureau blanc. Au visiteur d'en trouver la signification!