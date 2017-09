Un palais à soi à Venise

On l'a lu un peu partout (et même vécu): Venise est inondée de touristes, avec environ 30 millions de visiteurs par année. Peut-être y repenserez-vous avant d'acheter un billet pour l'aéroport Marco Polo. Mais puisqu'il faut néanmoins loger tous ces curieux qui ont déjà réservé leurs vols, aussi bien le faire avec classe.

Le Palazzo Morosini Degli Spezieri propose de majestueux appartements à des prix raisonnables, pour la qualité de l'hébergement. Restauré à grands frais, le «palais» a commencé à louer ses neuf appartements au printemps.

Le Ginepro, dans lequel nous avons logé, avait des pièces spacieuses et aérées, avec plafonds de 17 pi. Les grandes portes vitrées à battants, ornées de lourdes et luxueuses tentures grises, s'ouvraient sur des petits balcons avec vue sur canal et square pittoresque.

D'ailleurs, tout est pittoresque à Venise, lorsqu'on réussit à faire abstraction des foules. Et tout a une histoire. Le Palazzo Morosini Degli Spezieri ne fait évidemment pas exception. Parmi ses premiers occupants, il y aurait eu un certain Domenico Morosini (fils), commandant en chef de la galère qui, en 1204, apporta à Venise les fameux Chevaux de Saint-Marc. C'était à l'époque des croisades et le quadrige était un butin arraché à Constantinople.

L'ajout du «degli Spezieri» au patronyme fait référence au fait qu'à l'époque des Morosini, Venise était une plaque tournante du commerce des épices. Chaque logement rend donc «hommage» à une épice: Aneto, Cayenna, Anice, Zenzero (gingembre), etc. Du pied-à-terre de luxe aux plafonds infinis au cocon avec poutres exposées, les ambiances varient d'une porte à l'autre.

Situé pile au centre géographique de Venise, dans le quartier San Polo, le Palazzo est une belle oasis de tranquillité. Sur la petite place Campiello S. Agostin, il n'y a que la jolie terrasse de la taverna-pizzeria du coin. Des balcons situés côté canal, on peut s'amuser à observer le va-et-vient des livraisons, par bateau, de caisses de boissons gazeuses et de matériel de construction. Fascinante, toute cette activité aquatique!

D'autres appartements ont vue sur la cour intérieure ou sur le jardin. Ce dernier est accessible à tous les clients du palais. Mais on voudra parfois sortir de cette belle enclave, puis aller grignoter quelques cicchettis au Caffè dei Frari voisin, siroter un verre de vin chez Vino-Vero ou Estro, voire visiter quelques monuments historiques! Malgré la foule...