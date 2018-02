Islande: mieux vaut bien organiser son séjour

La facture est salée

Quelques jours en Islande peuvent coûter très cher, et ce, même si on économise des sommes substantielles avec un billet d'avion au rabais. Et c'est au restaurant que ça surprend le plus. Un petit cornet de frites avec deux boissons, 34 $. Un trio avec hamburger au service à l'auto d'Aktu Taktu, le McDonald's islandais, 25 $. Un minuscule café filtre au petit port de mer de Grindavik, 4,50 $. Et ainsi de suite.

Pour économiser, la meilleure option est d'acheter l'alcool à la boutique hors taxe en entrant au pays et de multiplier les arrêts au Bonus, l'épicerie bon marché locale où les prix sont comparables à ce que l'on connaît au Québec, sauf pour les fruits et légumes, où l'on passe du simple au double. Pour le prix d'une pinte de bière dans un bar, soit environ 15 $, on rapporte suffisamment de vivres à la maison pour tenir toute la journée.

Une escapade en Islande?

On peut en faire beaucoup avec un aller-retour sans escale pour moins de 300 $ et trois ou quatre jours de vacances. Longer des eaux glaciales et cristallines, traverser d'impressionnantes montagnes enneigées, échanger un regard avec un magnifique cheval islandais en bordure d'un chemin de campagne, déambuler dans la sympathique et animée rue Laugavegur, visiter l'église Hallgrímskirkja, goûter la Brennivín, l'alcool de pomme de terre du pays, et se gâter d'une peau de renne ou d'un magnifique chandail en laine islandaise tricoté à la main. Peut-être même, si le ciel est suffisamment généreux, rapporter une ou deux photos d'aurores boréales. Ou pas. Chose certaine, les déceptions seront moins grandes si on part bien préparé.