Visite guidée: Édimbourg

THE SHORE BAR & RESTAURANT

Des bateaux mouillent juste en face. On entend les mouettes. On croirait un décor de film. Tania aime ce pub-restaurant pour son emplacement et son ambiance portuaire. Situé à l'embouchure de la rivière Water of Leith, à 15 minutes à pied du coeur d'Édimbourg, le lieu est « idéal pour ceux qui veulent s'évader du centre touristique », qui peut s'avérer parfois « épuisant », dit-elle. Et puis, « c'est bien de boire un verre au bord de l'eau ».

3 Shore

Arthur's Seat

Version édimbourgeoise du mont Royal, ce roi des hauteurs est un incontournable, au propre comme au figuré. Trônant à côté du parlement d'Holyrood (où vous pouvez d'ailleurs aller prendre un café), cette montagne située en plein coeur de la ville permet d'admirer la capitale écossaise de tous les côtés. L'ascension est rapide et relativement facile, à moins de prendre les sentiers plus accidentés... Tania suggère toutefois d'y aller tôt le matin, quand les lieux ne sont pas trop fréquentés.

CRAMMOND BEACH

Situé sur l'estuaire du Firth of Forth, Édimbourg compte plusieurs plages très agréables. Parmi celles-ci : Crammond Beach, avec son petit café, son pub, son ambiance de village endormi et la fameuse île de Crammond, qu'on peut facilement rejoindre à pied par marée basse. Attention : l'eau monte vite et on peut rester coincé. « C'est déjà arrivé », prévient Tania. Avis aux intéressés : un tableau indique les horaires des marées. Parmi d'autres choix, Tania suggère aussi les plages de Gullane (parfaite pour les journées en famille) ou Portobello Beach, quoique celle-ci soit beaucoup plus fréquentée.

KINLOCH ANDERSON ET SCOTSCLANS

Tania Henzell vient de créer un tartan en hommage à Sherlock Holmes, normal qu'elle nous propose des boutiques spécialisées dans la vente de tartans. Ces deux commerces, qui sont situés à trois rues l'un de l'autre, sont réputés pour leurs matériaux de grande qualité. Les prix ne sont pas moins chers que dans les magasins pour touristes, mais les vêtements ont l'avantage d'être faits sur mesure, par des kiltmakers travaillant sur place. À noter que le tartan Sherlock Holmes n'y est pas encore vendu. Pour les amateurs du célèbre détective, il faudra acheter en ligne.

Kinloch Anderson : 4 Dock Street Leith

ScotsClans : 7 Sandport Place

MUSÉE NATIONAL D'ÉCOSSE

Né en 2006 d'une fusion entre deux musées, le Scottish National Museum est une institution dont on ne se lasse pas. Situé en plein centre d'Édimbourg, ce musée généraliste propose un savant mélange d'expositions temporaires et permanentes, dont une section entière consacrée à l'histoire de l'Écosse et une autre aux sciences naturelles. Le hall principal, datant de 1880, vaut à lui seul le déplacement, avec ses grandes balustrades et son toit de verre ultralumineux. « Un endroit fantastique pour les petits et les grands » résume Tania. Et de plus, c'est gratuit.

Chambers Street