Bordeaux a le goût du Québec

C'est pourtant le cas, mesdames et messieurs. Si Paris peut se vanter d'abriter le seul restaurant exclusivement consacré à la poutine de France (la Maison de la poutine, ouverte en décembre), la capitale de l'Aquitaine détient probablement le titre de ville-française-comptant-le-plus-de-places-à-poutine avec non pas un, ni deux, mais bien trois établissements spécialisés en gastronomie québécoise!

On pourrait croire - non sans raison - que l'offre dépasse ici la demande. Et de loin. Mais les principaux intéressés jurent que leurs affaires vont bien, ce qu'on aurait tendance à confirmer après avoir visité les lieux.

Très tendance

Ouverte depuis deux ans, La brasserie Au Nouveau Monde fait salle comble chaque soir. Ce «broue pub», situé en plein quartier hip du centre-ville, joue sur une fourchette de concepts très tendance, en ne servant que du bio et en brassant sa propre bière, en plus de proposer des burgers véganes. Quant aux poutines, elles viennent en une demi-douzaine de variétés (dont la Bordelaise, au vin et aux échalotes!) avec sauce maison et cubes de tomme de vache fraîche.

Son patron, Étienne Charest, 38 ans, pensait devenir prof de sociologie. Mais après avoir vécu quelques années en Allemagne, il a choisi de s'établir à Bordeaux pour ouvrir son commerce. Parfaitement inscrit dans l'air du temps, il n'a jamais douté de ses chances de réussir. Car le Québec, comme la bière artisanale et les produits bios, a plus que jamais la cote dans l'Hexagone.

«À cause du mélange d'ambiances, je ne voyais pas ça comme un risque, dit-il. Beaucoup de Français vont au Québec. Ils veulent retrouver ici l'expérience de la poutine. Pour ce qui est des microbrasseries et du bio, il ne fait aucun doute que la vague monte. Avec Au Nouveau Monde, je pouvais rassembler l'éthique et l'économique.»