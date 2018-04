Escapade à Porquerolles

13 h: Vélo et plage

Pour commencer notre exploration, on loue des vélos, rue de la Douane, et on se prend un sandwich à la boulangerie.

La face nord de Porquerolles est constituée de plages, alors que le versant sud est beaucoup plus haut et donne sur des falaises qui débouchent sur d'impressionnants panoramas.

On se rend d'abord à la plage de la Courtade, facile d'accès depuis le village (15 minutes à pied, 8 minutes à vélo). Même s'il s'agit d'une belle journée d'un été qui s'étire, il fait un peu frais pour se baigner. On se contente alors de s'asseoir sur un rondin de bois pour manger, sous le vent qui souffle.

On pousse ensuite jusqu'à la plage Notre-Dame (45 minutes de marche, 25 minutes de vélo du village). Même si elle est un peu plus loin, il faut la voir puisqu'en 2015, elle a été élue la plus belle plage européenne par le classement Best Destinations... même si, de notre côté, on lui préférera la plage d'Argent qu'on visitera plus tard.

14 h: Cap vers le sud

Ensuite, on reprend nos montures pour voir les falaises vertigineuses du sud de l'île. Cette côte est plus sauvage et moins fréquentée. Constituée de criques et de calanques, elle offre des panoramas impressionnants du haut de ses falaises qui tombent à pic dans la mer.

Ensuite, on rebrousse chemin pour rouler jusqu'à la plage noire du Langoustier (1 h 15 min de marche, 45 minutes de vélo du village), afin de voir son sable foncé. Ce phénomène n'est pas volcanique, mais plutôt dû à la présence d'une ancienne usine de soude, au XIXe siècle. Aujourd'hui, en lieu et place de cette usine, on trouve le chic hôtel Le Mas du Langoustier.

Sur le chemin du retour, un peu fatigués de pédaler, on s'offre un arrêt à la magnifique plage d'Argent et son eau turquoise (25 minutes de marche, 15 minutes de vélo du village). Plusieurs vacanciers s'y baignent, y observent les poissons ou lisent, étendus sur le rivage.

16 h: Le temps de rentrer

On revient ensuite au village, où la place centrale grouille d'action en cette fin de journée. En guise de récompense ultime pour toute cette sueur, on déguste une glace de chez Coco Frio en choisissant parmi ses 70 parfums. On peut y admirer des joueurs de pétanque et des enfants qui courent dans la lumière de fin d'après-midi.

Les terrasses des restaurants commencent à se remplir, mais pour nous, c'est l'heure de rentrer et de prendre le traversier du retour... aussi bondé qu'à l'aller. Le bateau ramène tranquillement vers le continent une horde de touristes d'humeur légère, au teint rougi par le soleil.

Carnet de notes

Saison touristique: On nous suggère d'éviter le mois d'août, où il y a énormément de touristes. La saison s'étire de mai à octobre environ.

Liaisons aériennes: Air France offre des vols vers Nice ou vers Marseille, avec une correspondance à Paris. Air Canada et Air Transat offrent des vols saisonniers directs vers Nice ou vers Marseille.

Se rendre à Porquerolles: La grande majorité des ferrys pour Porquerolles partent de la Tour fondue, au bout de la presqu'île de Giens, au sud d'Hyères. Il y a plusieurs navettes par jour. En saison estivale, il existe quelques autres options, notamment à partir de Toulon.

Hébergement: Il y a de l'hébergement à Porquerolles, mais l'offre est limitée. L'île se visite très bien en une seule journée, et c'est d'ailleurs ce que font plusieurs vacanciers.

______________________________________________________________________________

* Une partie des frais de ce reportage a été payée par Air France et Provence Alpes Côte d'Azur Tourisme, avec la collaboration d'Atout France. Ces organisations n'ont exercé aucun droit de regard sur son contenu.