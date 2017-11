Les Baux-de-Provence: château, calcaire et lumière

(LES BAUX-DE-PROVENCE) A priori, ce petit village a tout de la bourgade provençale typique: des rues étroites en pierre, des calades et, bien sûr, un château. Mais la forteresse des Baux-de-Provence se distingue par de nombreux aspects, à commencer par sa taille. Visite de cet immense site médiéval qui attire les foules.

Seulement 22 personnes vivent toujours dans la partie haute des Baux-de-Provence - quelque 450 pour toute la commune. Les rues de ce petit village perché sont toutefois rarement vides, puisqu'un afflux de touristes y passe chaque année pour visiter son château aux allures de «musée à ciel ouvert».

En effet, Les Baux-de-Provence doivent leur renommée à leur immense château, situé au sommet d'un pic rocheux, qui s'étend sur sept hectares. On peut aujourd'hui en visiter les vestiges, qui dominent le massif des Alpilles où est niché le village. De ce sommet, on a une vue panoramique sur la région, ainsi que sur les vignes et les oliviers qui y sont cultivés.

Construit dès le XIe siècle, le château a connu une histoire mouvementée. Il a d'abord été la propriété des seigneurs des Baux, une grande famille provençale qui contrôlait 79 fiefs au Moyen Âge et qui prétendait descendre du roi mage Balthazar. Certains vestiges ont survécu à son histoire, marquée par des démantèlements et des reconstructions: le donjon, le pigeonnier, les tours, la chapelle castrale, la citerne... Au milieu des ruines, il est parfois difficile - même pour les archéologues! - d'en deviner les véritables contours, car une bonne partie en a été taillée à même le roc, une pratique courante dans la région.

Mais ce site pittoresque peut rapidement prendre des allures grotesques en pleine saison, lorsque les millions de touristes le prennent d'assaut. C'est pourquoi on nous conseille d'éviter le plein été et d'opter plutôt pour mai, juin, septembre ou octobre, où la chaleur est également moins accablante. De nombreux cyclistes décident aussi d'explorer la région sur deux roues.