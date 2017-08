Saint-Pierre-et-Miquelon : la France «nature» à deux pas du Canada

Langlade

Encore plus sauvage, Langlade reçoit peu de visiteurs, sauf à sa plage où arrive le traversier de Saint-Pierre. Pourtant, le sentier linéaire de Pointe-Plate qui traverse l'île côté ouest est réputé. Il mène, via une ancienne route qui court entre collines et plaines, jusqu'au phare de Pointe-Plate, sur un plateau s'avançant dans la mer...

Saint-Pierre

L'île d'entrée de l'archipel (26 km2) se visite très bien à bicyclette et à pied. La route de la Cléopâtre conduit jusqu'à la pointe de Savoyard et à sa belle anse. D'un côté, l'étang, de l'autre, la mer. Entre les deux, une longue bande de sable et une plage!

De là, on fait le tour de la Pointe du Diamant à vélo (30 minutes) ou à pied (1 heure). La boucle offre un condensé de la nature insulaire : cordons littéraux de galets, côtes rocheuses et prairies herbeuses.

La partie centrale de l'île s'élève vers le nord. Elle est sillonnée de sentiers pédestres en forêt, longeant de petits étangs et tourbières. En deux heures environ, on peut parcourir les sentiers de l'Étang du Télégraphe et de la Vallée des 7 Étangs. Plein nord, c'est en amont du Cap à l'Aigle que grimpe celui de l'Anse à Henry. Une série de caps à droite, des étangs à gauche: la boucle donne à voir des paysages marin et forestier, avec pour point d'orgue en milieu de parcours la Pointe à Henry, et sa statue dominant la mer. En prime sur l'île: de nombreux chevaux qui passent l'été en semi-liberté dans les prairies.

Île aux Marins

La petite île est surtout intéressante pour une balade historique car elle a conservé nombre de bâtiments patrimoniaux (maisons de pêcheurs, phare, église, fort, lavoir, musée...). Elle est accessible en quelques minutes à partir de Saint-Pierre, en bateau-navette, et son tour complet dure deux heures à pied, sans compter les arrêts, indispensables!