L'incomparable Centre Pompidou fête ses 40 ans

(PARIS) On l'a comparé à une raffinerie, à une niveleuse, à une presse géante à moulinettes, à un moule à pétroliers, à une caserne de pompiers ou à un aspirateur des fumées de Paris.

On a dénoncé sa tuyauterie apparente, ses poutrelles aux allures d'échafaudage, son architecture vaguement industrielle.

On l'a jugé indigne d'accueillir des oeuvres d'art, fussent-elles contemporaines.

Oui, on l'a trouvé laid. Mais aujourd'hui, plus personne n'oserait le critiquer.

Quarante ans presque jour pour jour après son inauguration, le Centre Pompidou est devenu l'un des monuments emblématiques de la modernité française et un incontournable de la vie culturelle parisienne, ayant enregistré plus de 100 millions de visiteurs depuis son ouverture, le 31 janvier 1977.

Si on en parle, c'est parce que le plus grand musée d'art moderne de France soulignera pendant toute l'année son 40e anniversaire. Quarante villes françaises, d'Arles à Vitry-sur-Scène en passant par Nantes, Metz ou Bordeaux, seront ainsi mises à contribution, avec quelque 75 expositions ou événements, dont on peut avoir le détail sur un site créé pour l'occasion.

Ironiquement, le Centre Pompidou n'accueillera lui-même qu'une infime partie de cette programmation. Son porte-parole Benoît Parayre explique que le musée souhaitait un «anniversaire partagé» plutôt qu'un événement «égocentrique» en forme d'«autocélébration». À bon entendeur, salut: le centre offrira toutefois deux journées d'accès gratuit, les 4 et 5 février, pour un week-end festif bourré d'activités pour les jeunes et les moins jeunes.