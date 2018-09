Visite guidée à Hvar

La piazza

Rattaché à la République de Venise du milieu du XIVe siècle jusqu'à la conquête de Napoléon au début du XIXe, Hvar est centré autour de sa blanche piazza qui à elle seule raconte l'histoire millénaire de ce lieu de passage entre le continent européen et le Moyen-Orient. La cathédrale byzantino-gothique (XVe siècle) contient des incunables (ouvrages imprimés très anciens) uniques, la maison des Patriciens (XVIe siècle) témoigne de la richesse des armateurs d'hier et d'aujourd'hui, tandis que la Loggia a abrité les fêtes romaines et les bals de l'impératrice Sissi (XIXe siècle). Mais au quotidien, la piazza reste l'incontournable carrefour pour prendre un café ou faire des courses.

La Forteresse

Sur le port de Hvar veille la forteresse. Bâtie à partir du XIVe siècle, elle domine le dédale de ruelles qui s'enchevêtrent dans l'enceinte des murailles majoritairement intacte. En partance pour l'Égypte, Napoléon s'éprit de l'île qui constituait aussi un point stratégique essentiel entre Méditerranée du Nord et du Sud. Il y laissa sa maison et ses canons (1804). Les habitants, eux, croient plus en la protection du Dragon ailé, symbole de Hvar. C'est lui qui se dressait à la proue des navires des corsaires. La vue depuis les hauteurs se mérite : une escalade épuisante pour une vue à couper le souffle... et rendez-vous des (jeunes) amoureux.

Le monastère franciscain

« Les lieux sans légende sont dénués d'âme », aiment à rappeler les habitants du cru. Hvar regorge de légendes. Celle du monastère des Franciscains (1461) veut que le peintre ravennois Mateo Rosselli, malade et jeté par-dessus bord lors d'une navigation, nagea jusqu'à la berge où il fut recueilli par les Franciscains. En signe de reconnaissance, il peignit une Cène impressionnante de 8 m de large et 2 de haut. Le jardin abrite un cyprès vieux de 500 ans ainsi qu'une citerne antique d'une capacité de 300 L. Les Hvarois, eux, aiment à se baigner au pied du monastère ou aller y écouter les vers de Hanibal Lukic et Petar Hektorovic, ancêtres des nombreux écrivains qui continuent de vivre dans l'île.

Tanja Curin, créatrice de bijoux

Originaire de Hvar, Tanja Curin est aujourd'hui célèbre dans de nombreuses villes d'Europe, et jusqu'au Brésil, où ses créations baroques, faites de pierres semi-précieuses (améthystes et ambre), de corail rouge et blanc (typiques de la Dalmatie) et d'argenterie fine fabriquée spécialement pour elle par des artisans du Rajasthan, ont fait la renommée de sa marque Made with love. Pendant l'hiver, Tanja habite Zagreb et voyage, mais revient à Hvar d'avril à octobre « quoi qu'il advienne ». Imaginée par des artistes locaux, sa boutique est une caverne d'Ali Baba qui, été après été, invite les visiteurs au voyage.

Restaurant 4 Palme

À Hvar, ce ne sont certes pas les restaurants qui manquent ! Dans les rues qui sont autant d'escaliers abrupts (les habitants disent « une marche vaut une seconde de vie supplémentaire ! ») ou le long des quais, entre agaves, figuiers et oliviers, gastronomie rime avec dolce vita. Nikolina aime le restaurant 4 Palme prisé par les habitants à longueur d'année. Bâti entre quatre palmiers, le lieu offre un plat du jour local à 50 kuna (10 $) : pasticada (épaule d'agneau en cocotte), gregada (rangées de poissons à l'étouffée), poissons grillés à l'huile d'olive, pieuvre, calamars, tomates grillées et blettes à l'ail...

Obala Riva, 9

Bar à vin Tri Prsuta

Au IVe siècle avant notre ère, les Grecs ont donné à Hvar son nom. Parce qu'ils venaient de l'île de Paros, ils l'ont nommée Pharos, devenue Paria chez les Romains, Lesina chez les Vénitiens... puis finalement Hvar pour les Croates immigrés au IXe siècle. Le point commun entre ces peuples de navigateurs-bâtisseurs ? Le vin, bien sûr ! Dans cette superbe cave, bouteilles millésimées, fromage local (brebis), variétés de jambon cru et saucisson de sanglier sauvage font le délice des soirées au son des mandolines ou des DJ internationaux. Au choix...

Petar Hektorovica, 5