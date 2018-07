La Biélorussie allonge la période sans visa pour les ressortissants de 80 pays

À condition d'atterrir à l'aéroport international de Minsk muni d'un passeport et d'une assurance, les ressortissants de ces 80 pays, parmi lesquels 39 pays d'Europe, sont dispensés de visa pendant 30 jours, a indiqué dans un communiqué la présidence biélorusse.

Le décret doit être publié d'ici un à deux jours, avec entrée en vigueur immédiate, a-t-elle précisé.

Cette décision «a pour but de promouvoir le développement du secteur du tourisme, d'assurer l'accès aux sanatoriums et au tourisme médical, pour qu'il devienne l'un des principaux facteurs du développement économique du pays», a souligné la présidence.

La Biélorussie espère aussi par cette mesure devenir «un lieu adapté pour l'organisation de conférences, de festivals internationaux et de compétitions de sport», a ajouté la présidence.

La Biélorussie, ex-république soviétique située entre la Pologne et la Russie, est dirigée depuis plus de 20 ans par l'autoritaire Alexandre Loukachenko, qui avait durement réprimé l'opposition et les médias indépendants après sa réélection à un quatrième mandat en 2010, s'attirant des sanctions de la communauté internationale.

Ces sanctions ont été en grande partie levées après la remise en liberté de plusieurs prisonniers politiques en 2015, année où M. Loukachenko a été réélu pour un cinquième mandat présidentiel.